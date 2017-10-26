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مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

11:24 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

مقتل وإصابة 22 مسلحًا من داعش في غارة جوية أمريكية شرق أفغانستان

أرشيفية

كابول (أ ش أ)
شنت القوات الأمريكية في أفغانستان غارة جوية جديدة استهدفت أحد معاقل تنظيم داعش الإرهابي في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان، أسفرت عن مقتل وإصابة 22 مسلحًا من عناصر التنظيم.

وقال مسئولو أمن أفغان -حسبما نقلت وكالة أنباء (خامه برس) الأفغانية، إن الغارة الجوية الأخيرة نفذت باستخدام طائرات بدون طيار.

وأضاف المسئولون أن الغارة التي شنت الليلة الماضية بالقرب من منطقة خوجياني أسفرت عن مقتل وإصابة 22 مسلحًا ينتمون لداعش.

وقالت قيادة شرطة إقليم ننجرهار -في بيان- إن 14 مسلحًا قتلوا جراء الهجوم الجوي بينما أصيب ثمانية آخرون، فضلا عن تدمير بعض الأسلحة والذخيرة والمتفجرات التابعة للتنظيم الإرهابي إثر الغارة الجوية.

ولم يعلق تنظيم داعش بعد على هذه الأنباء.

ويأتي ذلك عقب شن قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية أمس الأول الثلاثاء غارات جوية استهدفت معاقل داعش في إقليم ننجرهار، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين على الأقل.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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