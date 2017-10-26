تشديد الإجراءات على ركاب رحلات مصر للطيران إلى نيويورك

كتب - طه عبيد:

بدأت شركة مصر للطيران اليوم الخميس، تشديد الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين ركاب رحلاتها المتجهة إلى نيويورك، وفحص حقائبهم وبياناتهم؛ تنفيذا لطلب السلطات الأمريكية المختصة مع استمرار اصطحاب الركاب للأجهزة الإلكترونية .

صرحت مصادر مطلعة بالشركة، أن تشديد الإجراءات الأمنية على رحلات نيويورك؛ تنفيذا للمنشور الذي وصل من السلطات الأمنية الأمريكية، وتم زيادة عدد رجال الأمن لفحص ركاب الطائرة في صالة السفر.

وأضافت المصادر، أن الشركة بدأت تشديد الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الركاب المغادرين على رحلة الشركة رقم 985، والتي تغادر يوميا إلى مطار "جى إف كينيدي" بنيويورك .

وأشارت المصادر، إلى أن الإجراءات الجديدة تتضمن توجيه عدة أسئلة للركاب المغادرين على الطائرة؛ للتأكد من سلامتهم وصحة البيانات التي يذكرونها مع بيانات جواز السفر، والذى يفحصه رجل الأمن بدقة من خلال توجيه الأسئلة مع زيادة فحص محتويات الحقائب التي يصطحبها الركاب.