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ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد

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مصراوي Masrawy

ولي العهد السعودي: حرب اليمن ستستمر لمنع ظهور "حزب الله" جديد

11:11 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

القاهرة - (مصراوي)

أكّد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، استمرار حرب اليمن تلافيًا لتحويل الحوثيين إلى "حزب الله" آخر على حدود المملكة.

وقال بن سلمان، في تصريحات نقلتها سكاي نيوز إن "حرب اليمن ستستمر لمنع تحول الحوثيين لحزب الله آخر على حدودنا".

وتقود المملكة في اليمن تحالفًا عربيًا لدعم القوات الشرعية بعد انقلاب علي عبدالله صالح والحوثيين على الشرعية بدعم من إيران.

على صعيد آخر، قلّل ولي العهد السعودي من الأزمة الخليجية، مستبعدًا تأثيرها على الثقة الاستثمارية، قائلًا "قطر قضية صغيرة جدا جدا جدا".

وكانت والإمارات ومصر والبحرين قطعت علاقاتها، في يونيو الماضي، مع قطر بسبب دعمها للإرهاب وتقاربها مع إيران، وهو ما تواصل الدوحة نفيه بشدة.

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