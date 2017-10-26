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جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

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مصراوي Masrawy

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

09:41 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

بوش الاب

واشنطن - (د ب أ):

اعتذر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش مجددا في وقت متأخر أمس الأربعاء عقب ادعاء بأنه لمس ممثلة بشكل غير لائق بينما كان يلتقط صورة معها.

وقال بيان صادر عن مكتبه إنه "في الثالثة والتسعين من عمره، الرئيس بوش ملازم لكرسي متحرك منذ خمس سنوات تقريبا، لذا يقع ذراعه على الجزء السفلي من الناس الذين يلتقط صورا معهم".

وأضاف البيان: "البعض يرى ذلك على أنه شيء بريء، بينما يعتبره البعض أمرا غير مناسب ، لكن الرئيس بوش يعتذر بصدق إلى أي شخص ضايقه".

وكانت الممثلة هيذر ليند قالت إن بوش "لمسني من الخلف من مقعده المتحرك بينما كانت زوجته باربرا بوش بجواره".

وأضافت أن بوش قصّ عليها "نكتة قذرة" قبل أربعة أعوام.

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