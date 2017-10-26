مرور الجيزة: ضبط 6 آلاف مخالفة متنوعة و53 توك توك

كتب - محمد شعبان:

شنَّ رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة؛ لتفعيل قواعد قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين، والحد من الحوادث؛ حفاظا على الأرواح.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء طارق حجاج - خلال 24 ساعة - عن تحرير 2639 مخالفة متنوعة، و1454 انتظار خاطئ، وحجز 53 توك توك و24 دراجة نارية.

كما تم تحرير 101 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و92 مخالفة على مطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، و52 عدم استخدام حزام الأمان.

وتم تحرير 1837 مخالفات نموذج 125، و61 مخالفة عدم حمل تراخيص قيادة وتسيير، و33 مخالفة للتحدث في الهاتف المحمول، و86 مخالفة تصوير الكاميرات، و22 مخالفة حمولة زائدة.

وتمكنت الحملة تحت إشراف العقيد وائل طاهر، مدير إدارة التخطيط والبحوث بالجيزة، من تحرير 24 مخالفة حملة سرفيس، و31 مخالفة عدم تشميع الحمولة، و22 مخالفة دخان كثيف.

حُررت محاضر حيال المخالفين، وعرضهم على النيابة المختصة للتحقيق.