"نصاب أطفيح" يبيع حلم العمل للشباب عبر "فيسبوك"

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الخميس، القبض على عاطل لاتهامه بالنصب على الشباب الراغبين في العمل، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على توظيفهم.

وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، بقيادة العميد ضياء فاروق، أن شابا يبلغ من العمر 25 سنة، يمارس أعمال النصب على راغبي العمل، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على توظيفهم ببعض الشركات الكبرى.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم يتخذ مكتب مستأجر غير مرخص بمركز أطفيح وكرًا لمزاولة نشاطه، ومقابلة ضحاياه من الشباب، الذين يعمل على استقطابهم عبر موقع "فيسبوك".

أمكن ضبط المتهم وبحوزته 1500 كشف بيانات وأسماء الشباب الراغبين في العمل، ألف طلب خطاب ترشيح وظيفة، 500 خطاب ترشيح لوظائف مدون بها بيانات، مجموعة كبيرة من إيصالات استلام المتهم لمبالغ مالية، وألف 750 جنيها.