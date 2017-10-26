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السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

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السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

التحرير

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نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح رقم 247 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة المياه الناتجة من محطة الصرف الصحي الشرقية في الإسكندرية.

وتضمن القرار إتاحة الوكالة الفرنسية لمصر تسهيلا ائتمانيا يبلغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع في القاهرة مارس الماضي، وصدق عليه من البرلمان في يوليو 2017.

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ويلتقي السيسي، اليوم، في باريس، وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة كهرباء وغاز فرنسا، وذلك في ختام زيارته الرسمية لفرنسا والتي استمرت 4 أيام.

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