السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

باريس - (أ ش أ):

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، في باريس بكل من وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة كهرباء وغاز فرنسا، وذلك في ختام زيارته الرسمية لفرنسا والتي استمرت أربعة أيام.

صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.