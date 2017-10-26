التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

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قال الدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، مساء الأربعاء، إن «السبب في تأخر صدور القانون هو الدراسة المالية والاكتوارية، وتم الاستعانة بوزارة المالية في ذلك».

وأضاف حجازي، خلال مداخلة لبرنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، أن «اشتراكات المؤمن عليهم هي المصدر الأول في تمويل قانون التأمين الصحي الجديد.. والدولة تكفل 30% من غير القادرين».

وتابع أنه سيتم البدء في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد على 5 محافظات، بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، مشيرًا إلى أن «هناك العديد من معايير الجودة يجب توفرها في المنشأة الطبية لكي تنضم لتقديم خدمة التأمين».

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وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق بشكل نهائي على قانون التأمين الصحي الشامل، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدًا لإقراره من البرلمان.

وأوضح «عماد»، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن القانون يمثل نقلة نوعية في مصر، وتعاونت فيه دولة كاملة لإصداره، منها وزارات المالية والصحة والعدل التي بدأت العمل فيه منذ عامين.