أخبار عاجلة

ماتيس: واشنطن لا تهدف إلى خوض حرب مع كوريا الشمالية -
محكمة تطيح بنائب رئيس الوزراء الأسترالي من منصبه بسبب ازدواج الجنسية -
ON Sport HD Live Stream | HD البث المباشر لقناة اون سبورت -
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
الشرطة المكسيكية تعتقل مسؤولا ماليا كبيرا بعصابة مخدرات -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

Google+ Print
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن علاقته بمنتخب ستنتهي برحيل الأرجنتيني هيكتور المدير الفني الحالي، مشيرًا إلى أنه لو كان ينتمي للنادي الأهلي، فما كان سيتعرض لكل هذا الهجوم، لأن النادي الأحمر كيان كبير ولديه جماهيرية عريضة، وهو نفس حال ناديه .

وأضاف «نبيه»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة « sports»، أن الإعلام في مصر سانده كثيرًا في الأزمات التي تعرض لها، موضحًا أن بعض اللاعبين تراجعوا عن موقفهم ضد الجهاز الفني بسبب .

واعترف مدرب الفراعنة، بأنه لولا خلاف الجهاز الفني للمنتخب مع حسام غالي، قائد الأهلي السابق، والنصر السعودي الحالي، لكان أساسيًا طوال الفترة الماضية.

شاهد أيضا

وتابع «نبيه»، أن باسم مرسي، مهاجم الزمالك، يعتبر هو الأنسب لطريقة اللعب التي يفضلها كوبر مع ، خاصة أنه لعب كثيرًا تحت قيادة الجهاز الحالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي