نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

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قال أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن علاقته بمنتخب مصر ستنتهي برحيل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الحالي، مشيرًا إلى أنه لو كان ينتمي للنادي الأهلي، فما كان سيتعرض لكل هذا الهجوم، لأن النادي الأحمر كيان كبير ولديه جماهيرية عريضة، وهو نفس حال ناديه الزمالك.

وأضاف «نبيه»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة «dmc sports»، أن الإعلام في مصر سانده كثيرًا في الأزمات التي تعرض لها، موضحًا أن بعض اللاعبين تراجعوا عن موقفهم ضد الجهاز الفني بسبب كأس العالم.

واعترف مدرب الفراعنة، بأنه لولا خلاف الجهاز الفني للمنتخب مع حسام غالي، قائد الأهلي السابق، والنصر السعودي الحالي، لكان أساسيًا طوال الفترة الماضية.

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وتابع «نبيه»، أن باسم مرسي، مهاجم الزمالك، يعتبر هو الأنسب لطريقة اللعب التي يفضلها كوبر مع المنتخب، خاصة أنه لعب كثيرًا تحت قيادة الجهاز الحالي.