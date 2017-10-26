السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

باريس - (أ ش أ):

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأربعاء، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك في إطار زيارته الحالية لفرنسا، حيث كان فى استقباله رئيس المجلس جيرار لارشيه. وعقب استعراض حرس الشرف في ساحة المجلس، تم عقد جلسة مباحثات موسعة ضمت عدداً من رؤساء اللجان وأعضاء مجموعة الصداقة المصرية الفرنسية بالمجلس.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس مجلس الشيوخ أعرب عن سعادته بالالتقاء مجدداً بالرئيس السيسي عقب زيارته للقاهرة العام الماضى، مشيراً إلى إعجابه بما تحقق حتى الآن فى مصر من إنجازات على مختلف الأصعدة، وذلك رغم الظروف التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن التحديات التى تواجهها مصر فى ظل جهودها لمكافحة الإرهاب.

كما أعرب "لارشيه" عن تطلعه للتعرف من الرئيس على رؤيته وتقييمه لمجمل الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن بلاده تثمن عالياً الدور المحورى لمصر فى تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

من جانبه وجه السيسي التهنئة لرئيس مجلس الشيخ بمناسبة إعادة انتخابه فى منصبة بداية الشهر الجارى. وأكد حرصه على الالتقاء بأعضاء البرلمان الفرنسى بغرفتيه (مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية)، مشيراً إلى اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين البلدين فى ظل دورها الهام فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يلبى طموحات الشعبين الصديقين اللذين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وممتدة.

وقال السفير علاء يوسف إن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي رحب بتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، معرباً عن تطلعه لاستقبال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال قريباً فى باريس.

وذكر المتحدث الرسمى أن تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات. كما تم التباحث حول الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وآخر مستجدات الأزمات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وعقب انتهاء المباحثات، أقام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى مأدبة عشاء على شرف السيسي بمشاركة أعضاء الوفد الرسمى المرافق له ، وعدد من رؤساء لجان وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسى.

ووقع الرئيس السيسي على كتاب الشرف الخاص بمجلس الشيوخ الفرنسى.