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مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

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مصراوي Masrawy

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

06:49 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة

السفينتان الحربيتان الاميركيتان ثاندبولت (يسار) وس

واشنطن - (أ ف ب):

أعلنت البحرية الأمريكية الأربعاء أن مدمرة أمريكية قدمت المساعدة لسفينة صيد إيرانية بعدما هاجمها قراصنة قبالة سواحل اليمن، مشيرة إلى أن التدخل تم بناء على طلب من طهران.

وقالت البحرية في بيان إن خفر السواحل الإيرانية اتصل بالقيادة البحرية الأمريكية في البحرين لإبلاغها عن تعرض سفينة صيد إيرانية لهجوم من قبل قراصنة أثناء إبحارها جنوب جزيرة سقطرى اليمنية، وقد طلب من القوات البحرية الدولية المنتشرة في المنطقة لمكافحة القرصنة التدخل لمساعدة سفينة الصيد وطاقمها.

وأضاف البيان أن المدمرة الأميركية "يو إس إس هاورد" توجهت إلى المكان ترافقها السفينة اليابانية "جي اس اماغيري" وقد عمد فريق التدخل في المدمرة الأمريكية إلى "تقديم الماء والغذاء، وأجرى عمليات تصليح، وقدّم المساعدة الطبية لثلاثة بحارة مدنيين جرحى" إيرانيين.

وتتهم واشنطن باستمرار طهران بالوقوف خلف استفزازات وتحرشات تقوم بها سفن حربية إيرانية ضد سفن عسكرية أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز، في كادت أن تؤدي إلى مواجهات.

وفي نهاية أبريل الفائت أطلقت سفينة حربية أميركية قنبلة ضوئية لتحذير زورق تابع لقوات الحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج اقترب منها بسرعة كبيرة. وفي يناير أطلقت مدمرة أمريكية طلقات تحذيرية باتجاه اربعة زوارق تابعة للحرس الثوري بعدما اقتربت منها بسرعة كبيرة.

هذا المحتوى من

AFP

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