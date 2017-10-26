اليوم.. محاكمة 30 متهمًا في قضية "خلية أوسيم"

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، محاكمة 30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث خلية أوسيم" الإرهابية، لجلسة 26 أكتوبر.

ووجهت النيابة المتهمين، وعددهم 30، بعدة اتهامات منها: تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، كما اتهمت المتهمين الثامن والتاسع بحيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به.