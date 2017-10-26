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مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد

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مصراوي Masrawy

مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد

02:37 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد

الرئيس البرازيلي ميشال تامر يلقي خطابا امام الجمعي

برازيليا - (أ ف ب):

صوّت مجلس النواب البرازيلي الأربعاء ضد محاكمة الرئيس ميشال تامر أمام المحكمة العليا بتهمة الفساد.

وجرى التصويت بعيد ساعات من دخول الرئيس البالغ من العمر 77 عاما الى المستشفى لفترة قصيرة بصورة مفاجئة لاجراء فحوص تتعلق بالمسالك البولية.

وكان الرئيس بحاجة لتصويت 172 نائبا ضد احالته امام المحكمة العليا لمحاكمته بتهمة الفساد وقد كان له ما اراد في عملية التصويت التي توّجت نهارا طويلا من المناقشات.

وكان القصر الرئاسي اعلن في بيان ظهر الاربعاء ان "الرئيس تامر شعر بعدم ارتياح (..) وقد وجد الاطباء انه يعاني من انسداد في المسالك البولية وأوصوا بان يتم فحصه في مستشفى القوات المسلحة، حيث هو الان لاجراء فحوص وتلقي العلاج".

وتم التصويت في مجلس النواب بعدما رفضت المحكمة العليا الاسبوع الماضي طعنا تقدم به تامر لمنع توجيه اتهام اليه في قضايا فساد تتعلق بـ"اعاقة سير العدالة والضلوع في منظمة اجرامية".

وتتطلب إحالة الرئيس أمام المحاكمة موافقة مجلس النواب عليها بأغلبية الثلثين.

وكان مجلس النواب صوّت في يونيو باغلبية كبيرة ضد محاكمة الرئيس بتهمة "الفساد السلبي".

هذا المحتوى من

AFP

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