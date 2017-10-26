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اليوم.. محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض

02:00 ص الخميس 26 أكتوبر 2017

اليوم.. محاكمة نجل ''مرسي'' بتهمة حيازة سلاح أبيض

نجل محمد مرسي

كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة جنح الزقازيق ثان، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة "أسامة" الرئيس الأسبق محمد مرسى بتهمة حيازة سلاح أبيض.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على أسامة نجل الرئيس الرئيس الأسبق محمد مرسي، يوم ٩ ديسمبر ٢٠١٦ بعد صدور إذن من النيابة بالقبض عليه على ذمة قضية فض رابعة، وأثناء القبض عليه ضُبط بحوزته سلاح أبيض.

وأحالت النيابة العامة نجل مرسى لمحكمة الجنح بتهمة حيازة سلاح أبيض ما يجعله يطبق عليه قانون الأسلحة والذخيرة.

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