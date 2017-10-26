انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري دون خسائر بشرية

كتب - علاء عمران:

انقلبت سيارة نقل أعلى الطريق الدائري في الساعات الأولى لصباح اليوم الخميس، أمام نفق الـ NA، ولم يسفر الحادث عن وقوع ثمة خسائر بشرية.

كانت غرفة عمليات المرور، تلقت إخطارا من المتابعات الميدانية، يفيد بانقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الدائري أمام نفق الـNA دون التأثير على الحالة المرورية، وعلى الفور أمر اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور بانتقال الخدمات المعنية التابعة للإدارة العامة للمرور المركزي لرفع آثار الحدث.

وبالفحص تبين أن السيارة كانت محملة بحمولة من طوب البناء وانقلبت في الطريق مما أدى لتناثر الحمولة بالطريق، ويقوم رجال الحماية المدنية، برفع آثار الحادث باستخدام الأوناش لإعادة حركة السير لطبيعتها.