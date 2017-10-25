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سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث أشار عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية”شريف فايق” بعد تراجع الذهب في الأيام الماضية فكان تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية سبب في انتعاش سوق المعدن في جمهورية العربية وهذا أدى إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له منذ أشهر.

كان سبب في انتعاش حركة مبيعات الذهب الأيام القادمة رغم من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وبالنسبة أعيرة الذهب الأكثر مبيعا في مصر ولكن العيار الأكثر مبيعا هو عيار 18 الذي أنتشر وأخذ رواجا داخل محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الحضر بشكل عام خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب سعره المناسب مقارنة بسعر عيار 24 وعيار 21 أما في محافظات الصعيد الإقبال يكون علي الذهب عيار 21 بصورة كبيرة وملفتة للنظر.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 :

السعر العالمي : 1,273.92 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 715 إلى 718
عيار 22 656 إلى 658
عيار 21 626 إلى 628
عيار 18 537 إلى 538
عيار 14 417 إلى 419
عيار 12 358 إلى 359
الاونصة 22,250 إلى 22,321
الجنيه الذهب 5,008 إلى 5,024
الكيلو 715,429 إلى 717,714

 

المصدرؤ : مصر 365

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