نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث صعد المؤشر الخاص بسعر الدولار الأميركي إلى أعلى المستويات في الفترة الأخيرة، وهذا وفقا للبيانات التي تشير إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام من تقارير الوظائف الخاص بشهر سبتمبر الذي تترقبه الأسواق، وقد أشارت وزارة التجارة أنه في أغسطس الماضي تزايد العجز التجاري الأمريكي، في ظل ارتفاع الصادرات والخدمات إلى مستوى عالي خلال آخر سنتين وقد سجل الأمريكيين المتقدمين للحصول علي إعانات بطالة انخفاض ملحوظ خلال آخر أيام.
وقد ارتفعت طلبات الشراء علي سلع الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الماضي وقد سجلت العديد من الطلبيات الرأسمالية زيادة في القراءة الأولى وهذا يشير إلى إتفاق قوي للشركات وهذا ساعد في الحد من التأثيرات التي سببها إعصار هارفي وإعصار إرما علي اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، وارتفع مؤشر العملة الأمريكية الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية حتى وصل إلى 93.989 وهذا أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس، وبلغ الدولار الأمريكي ارتفاعه بسبب السندات الخاصة بالخزانة الأمريكية وقد سجلت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت ارتفاع قياسي في الفترة الأخيرة خصيصا وبعد هبوط الجنيه الاسترليني 1% أمام الدولار الأمريكي وبلغ 1.3116 وهذا الحد الأدنى له منذ شهر.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
بنك القاهرة
البنك الأهلي المتحد
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.5900
|17.6900
|مصرف ابو ظبي
|17.5900
|17.6900
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6000
|17.7000
|بنك البركة
|17.6000
|17.7000
|بنك القاهرة
|17.5800
|17.6800
|بنك الاسكندرية
|17.6050
|17.7000
|البنك العربي الافريقي
|17.6000
|17.7000
|البنك المركزي
|17.5988
|17.6987
|بنك مصر
|17.6000
|17.7000
|بنك بلوم مصر
|17.6000
|17.7000
|كريدي أجريكول
|17.6000
|17.7000
|بنك التعمير والإسكان
|17.6100
|17.7100
|بنك بيريوس
|17.6000
|17.7000
|المصرف المتحد
|17.6100
|17.7100
|البنك التجاري الدولي
|17.5800
|17.6800
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7100
|البنك الأهلي المتحد
|17.6200
|17.7200
|بنك المشرق
|17.6000
|17.7000
|بنك الاستثمار العربي
|17.6200
|17.7200
|البنك الأهلي اليوناني
|17.5900
|17.6900
|بنك HSBC
|17.6000
|17.7000
|بنك سايب
|17.6000
|17.7000
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads