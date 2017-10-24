سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم، حيث أشار عضو شعبة المعادن الثمينة في غرفة القاهرة التجارية”شريف فايق” بعد تراجع أسعار الذهب في الأيام الماضية فكان تراجع أسعار الذهب الفترة الماضية سبب في انتعاش سوق المعدن في جمهورية مصر العربية وهذا أدى إلى أن استقرار الذهب عند أقل مستوى له منذ أشهر.

كان سبب في انتعاش حركة مبيعات الذهب الأيام القادمة رغم من استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها مرة أخرى، وبالنسبة أعيرة الذهب الأكثر مبيعا في مصر ولكن العيار الأكثر مبيعا هو عيار 18 الذي أنتشر وأخذ رواجا داخل محافظة الإسكندرية والقاهرة ومحافظات الحضر بشكل عام خلال الفترة الأخيرة الماضية، بسبب سعره المناسب مقارنة بسعر عيار 24 وعيار 21 أما في محافظات الصعيد الإقبال يكون علي الذهب عيار 21 بصورة كبيرة وملفتة للنظر.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 :

السعر العالمي : 1,280.92 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 717 إلى 719 عيار 22 657 إلى 659 عيار 21 627 إلى 629 عيار 18 537 إلى 539 عيار 14 418 إلى 419 عيار 12 358 إلى 359 الاونصة 22,285 إلى 22,356 الجنيه الذهب 5,016 إلى 5,032 الكيلو 716,571 إلى 718,857

المصدر : مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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