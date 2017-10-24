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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

نقدم لحضراتكم اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية التعاملات، حيث صعد المؤشر الخاص بسعر الدولار الأميركي إلى أعلى المستويات في الفترة الأخيرة، وهذا وفقا للبيانات التي تشير إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل  أيام من تقارير الوظائف الخاص بشهر سبتمبر الذي تترقبه الأسواق، وقد أشارت وزارة التجارة أنه في أغسطس الماضي تزايد العجز التجاري الأمريكي، في ظل ارتفاع الصادرات والخدمات إلى مستوى عالي خلال آخر سنتين وقد سجل الأمريكيين المتقدمين للحصول علي إعانات بطالة انخفاض ملحوظ خلال آخر أيام.

 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24  أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68
أفضل بنك تشتري منه الآن:

بنك القاهرة

17.62
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع
إيران للتنمية 17.5900 17.6900
مصرف ابو ظبي 17.5900 17.6900
البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي 17.6000 17.7000
بنك البركة 17.6000 17.7000
بنك القاهرة 17.5800 17.6800
بنك الاسكندرية 17.6050 17.7000
البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000
البنك المركزي 17.5975 17.6974
بنك مصر 17.6000 17.7000
بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000
كريدي أجريكول 17.6000 17.7000
بنك التعمير والإسكان 17.6100 17.7100
بنك بيريوس 17.6000 17.7000
المصرف المتحد 17.6000 17.7000
البنك التجاري الدولي 17.5800 17.6800
المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7100
البنك الأهلي المتحد 17.6200 17.7200
بنك المشرق 17.6000 17.7000
بنك الاستثمار العربي 17.6200 17.7200
البنك الأهلي اليوناني 17.5900 17.6900
بنك HSBC 17.6000 17.7000
بنك سايب 17.6000 17.7000

 

المصدر : مصر 365

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