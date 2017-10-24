شيماء مصطفى

نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية التعاملات، حيث صعد المؤشر الخاص بسعر الدولار الأميركي إلى أعلى المستويات في الفترة الأخيرة، وهذا وفقا للبيانات التي تشير إلى النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أيام من تقارير الوظائف الخاص بشهر سبتمبر الذي تترقبه الأسواق، وقد أشارت وزارة التجارة أنه في أغسطس الماضي تزايد العجز التجاري الأمريكي، في ظل ارتفاع الصادرات والخدمات إلى مستوى عالي خلال آخر سنتين وقد سجل الأمريكيين المتقدمين للحصول علي إعانات بطالة انخفاض ملحوظ خلال آخر أيام.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68 أفضل بنك تشتري منه الآن : بنك القاهرة 17.62 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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