محافظ القاهرة: أوتوبيسات ذكية لأول مرة بشوارع العاصمة الشهر القادم

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قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة: إنهم حريصون على توفير أسطول حديث لنقل الركاب بالعاصمة من خلال الشراكة ما بين هيئة النقل العام والقطاع الخاص بتوفير أوتوبيسات حديثة مجهزة ذات كفاءة عالية وإمكانيات مميزة تليق بمواطن العاصمة وجذب شريحة أكبر من المواطنين وتشجيع أصحاب السيارات الخاصة علي ترك سياراتهم واستخدام الأوتوبيسات مما يساهم في تخفيض الضغط المروري على شوارع العاصمة".

وأشار المحافظ إلى تقديم المحافظة الدعم الكامل لشركة مواصلات مصر - وهي إحدى شركات النقل الجماعي المتعاقدة مع هيئة النقل العام لتنفيذ مشروع الأتوبيس الذكي تحت إشراف ورقابة الهيئة لتقديم الخدمات المميزة المتعاقد عليها والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة".

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع الدكتور أحمد عبود الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الوطنية، والدكتور هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر وعدد من مسئولي الشركة بحضور اللواء رزق علي رئيس مجلس إدراة هيئة النقل العام.

تم خلال اللقاء الموافقة على خطة الشركة بتسيير خطين للأوتوبيسات بعدد 16 أتوبيسًا بنهاية الشهر القادم لمسافات طويلة وكذلك 4 خطوط للميني باص بعدد 40 سيارة بعد نجاح تجربة تشغيل الخط الأول من المطار إلى دوران شبرا, والذي جذب شريحة كبيرة من المواطنين نظرا لدقة مواعيده ومميزاته لتوافر خدمة التكييف وخدمة الانترنت wi fi ومكان USB لشحن الموبايل وسماعات بجوار كل كرسي، بالإضافة للدفع الإلكتروني للتذاكر وعدم السماح قطعيا بوقوف أي راكب.

وأكد "عبدالحميد" على مسئولي الشركة بضرورة متابعة الصيانة اليومية لجميع المركبات والتأكد من عمل كافة الأنظمة بها بكفاءة مع النظافة الدورية للمركبة.

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من جانبه، أشار الدكتور هشام طه رئيس مجلس إدارة شركة مواصلات مصر إلى أنه بنهاية الشهر القادم سيتم تدشين أول خطين لأتوبيسات للشركة على أن يبدأ الخط الأول من القاهرة الجديدة وصولًا إلى المظلات مرورًا بميدان روكسي و السواح, أما الخط الثاني فيبدأ من القاهرة الجديدة مرورًا بمصر الجديدة والعباسية ورمسيس وصولاً إلى ميدان التحرير .

وأوضح "طه" أنه فيما يتعلق بخطوط المينى باص فسيضاف 4 خطوط جديدة بعد نجاح الخط التجريبي منذ شهر يوليو الماضي وتقييمه وهى الخط الأول من المطار إلى إمبابة مروراً بالعباسية والزمالك والثاني من المطار إلى المظلات مرور بميدان الحجاز وروكسي ثم السواح والثالث من المطار إلى شبرا والرابع من مدينة العبور إلى كلية البنات مرورًا بالعاشر وميدان الحجاز وروكسي، وسيتم تطبيق نظام الدفع الإلكتروني بهم أي من خلال قيام المواطنين بشراء كارت ممغنط مسبقاً وخصم قيمة الرحلات تباعًا.

ولفت إلى أنه سيتم توفير الكروت من خلال منافذ البيع الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليه من مراكز بيع فوري لتوفيرها للمواطنين بيسر وسهولة .