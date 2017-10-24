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مقتل 8 مواطنين وإصابة 32 في حادث سير بماليزيا

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مصراوي Masrawy

مقتل 8 مواطنين وإصابة 32 في حادث سير بماليزيا

06:03 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

مقتل 8 مواطنين وإصابة 32 في حادث سير بماليزيا

كوالالمبور - (د ب أ)

لاقى ما لا يقل عن 8 من عمال مصنع حتفهم صباح اليوم الثلاثاء في حادث سير مروع بين حافلتين وسيارة وقع في شمال غربي ماليزيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستار" المحلية.

كما أصيب 32 شخصا آخرين بجراح في الحادث الذي وقع على طريق سريع بولاية بينانج، وما زالت أعمال الإنقاذ جارية.

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