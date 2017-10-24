مقتل 8 مواطنين وإصابة 32 في حادث سير بماليزيا
مقتل 8 مواطنين وإصابة 32 في حادث سير بماليزيا
06:03 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
كوالالمبور - (د ب أ)
لاقى ما لا يقل عن 8 من عمال مصنع حتفهم صباح اليوم الثلاثاء في حادث سير مروع بين حافلتين وسيارة وقع في شمال غربي ماليزيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "ستار" المحلية.
كما أصيب 32 شخصا آخرين بجراح في الحادث الذي وقع على طريق سريع بولاية بينانج، وما زالت أعمال الإنقاذ جارية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ناشطون سوريون: مقتل 22 شخصا في غارات على حي القصور بدير الزور
-
انتشال 11 جثة من موقع انهيار أرضي في ماليزيا
-
العثور على 6 جثث بعد انهيار أرضى في شمال غربي ماليزيا
-
البنتاجون: مقتل العشرات من داعش في ضربة جوية استهدفت معسكري تدريب
إعلان
إعلان