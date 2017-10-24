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رحلة عمرو مرعي.. من شبان بدواي إلى الانضمام للمنتخب الوطني

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رحلة عمرو مرعي.. من شبان بدواي إلى الانضمام للمنتخب الوطني رحلة عمرو مرعي.. من شبان بدواي إلى الانضمام للمنتخب الوطني

التحرير

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أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير الوطني، أسماء 16 لاعبًا محترفًا وقع عليهم اختيار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتينى ، للانضمام للمعسكر المقبل استعدادًا لودية الإمارات يوم 9 نوفمبر، ثم ملاقاة غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات 2018، والمقرر لها يوم 12 نوفمبر المقبل بمدينة كيب كوست، في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت غانا.

وشهدت قائمة اللاعبين المحترفين انضمام عمرو مرعي، مهاجم النجم الساحلي التونسي لأول مرة منذ احترافه، حيث سبق وأن انضم اللاعب خلال تواجده في إنبي. 

ويأتي انضمام مرعي لصفوف المنتخب الوطني بعد مطالبات واسعة من كثير من النقاد والمحللين والشارع المصري بأعطاءه فرصة خاصة في وسط الأزمة الذي يعاني منها المنتخب في المهاجمين.
 
ويستعرض «التحرير» في التقرير التالي أبرز أرقام عمرو مرعي خلال مسيرته الكروية:
 
ولد عمرو مرعي، في أول أبريل 1992، ويبلغ من العمر 25 عامًا، بدأ مسيرته في نادي شبان بدواي كلاعب في فريق الناشئين، وبعد ذلك انتقل إلى نادي المنصورة ليلعب سنوات طويلة، وينتقل لنادي وادي دجلة لتبدأ شهرته كمهاجم، وبعد عامين في صفوف وادي دجلة انتقل عمرو مرعي إلى نادي الداخلية ليبدأ فترة جديدة تعتبر الأفضل في مسيرته لمدة عامين، وفي 29 مايو 2016 وقع على عقود انتقاله لإنبي لمدة 4 مواسم، بعد مفاضلة بين إنبى وبتروجيت، انتهت بانتقال اللاعب إلى إنبي.
 
أرقام عمرو مرعي:
 
في موسم 2014-2015 مع وادي دجلة، لم يحظ بفرصة المشاركة كثيرًا مع الفريق الأصفر والأسود، حيث لعب 18 مباراة فقط في الدوري وكأس ، وسجل هدفين، في إجمال 491 دقيقة لعب.
 
وفي موسم  2015-2016 مع الداخلية، فقد لعب 28 مباراة بواقع 27 في الدوري وواحدة في كأس مصر، وسجل 9 أهداف، وصنع 4 أخرى، حصل على 10 بطاقات صفراء، وتعرض للطرد مرة واحدة فقط، في إجمالي دقائق 2179 دقيقة.

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تألق مرعي مع إنبي: 
تألق مرعي مع فريق إنبي الموسم الماضي بشكل لافت للنظر مما جعله يحترف في صفوف النجم الساحلي مطلع الموسم الحالي حيث انتقل اللاعب إلى النادي التونسى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بمقابل يزيد عن 475 ألف دولار.

وشارك عمرو مرعي في 26 مباراة مع فريقه البترولي الموسم الماضي في الدوري الممتاز، وأحرز 9 أهداف ببطولة الدوري الممتاز، وصنع 5 أهداف، وحصل على ضربة جزاء وحيدة، وحصل على 4 كروت صفراء ولم يتلقى أي كروت حمراء بمحصلة 2209 دقيقة لعب فى البطولة  كما شارك في ثلاثة مباريات ببطولة كأس مصر بواقع 216 دقيقة وأحرز خلالهم هدفين.
 
وتشير الأرقام إلى أن مستوى مرعي تطور بشكل كبير من دجلة إلى الداخلية وصولاً إلى إنبي بحيث أصبح من أهم العناصر في بطولة الدوري  الموسم الماضي.
 
النجم الساحلي: شارك عمرو مرعي مع فريقه في 8 مباريات لمدة 182 دقيقة وأحرز 4 أهداف مع فريقة وكان له دور كبير في صعود فريق النجم لدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا حيث أحرز هدفين في الدوري قبل النهائي أمام أهلي طرابلس.

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التحرير

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