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اليوم.. الحكم على صحفي في اتهامه بسب وقذف "الزند"

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مصراوي Masrawy

اليوم.. الحكم على صحفي في اتهامه بسب وقذف "الزند"

04:01 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

المستشار أحمد الزند

كتب – محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة بعابدين، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية اتهام صحفي بـ "بوابة الأهرام الإلكترونية"، بتهمة سبّ وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.

كانت محكمة جنايات بولاق أبو العلا، قضت العام الماضي، بتغريم هشام يونس، رئيس تحرير "بوابة الأهرام الإلكترونية" 10 آلاف جنيه، وغيابيًا الحبس سنة مع الشغل بحق المحرر القضائي أحمد عبد العظيم عامر لاتهامهما بسب وقذف المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق.

وتقدم الصحفي " أحمد عبد العظيم عامر" بالطعن على الحكم الصادر بدرجته الأولى أمام محكمة النقض التي أعادت محاكمته أمام دائرة جديدة.

كان المستشار فتحي البيومي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة الزميلين لمحكمة الجنايات في يناير الماضي بعد بلاغ تقدم به الزند في نشر أخبار غير صحيحة، حول قضية بيع أرض نادي القضاة بمدينة بورسعيد خلال توليه رئاسة نادي قضاة ، فتمت إحالة البلاغ للنيابة العامة التي حققت فيه خلال عام 2014، ثم تمت إحالة البلاغ قبل نهاية عام 2015 إلى قاضي التحقيق المستشار فتحي البيومي، لتولي التحقيقات.

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