10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - محمد الصباغ:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر تتعرض لحمة ممنهجة من منظمات حقوقية دولية، وصرح الرئيس السوري بشار الأسد إن الجيش هو سبب إنجاز المنتخب السوري في تصفيات كأس العالم، وأكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تلرسون إن هناك مكان في حكومة أفغانستان للمعتدلين من حركة طالبان.

1 - السيسي: نتعرض لحملة ممنهجة من منظمات حقوقية دولية

جانب من حوار تلفزيوني للرئيس السيسي مع قناة فرانس 24

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار مع قناة "فرانس 24" إن الإرهاب هو الخطر الذي يهدد العالم كله ويجب التكاتف لمواجهته، مؤكدًا في الوقت نفسه أن منظمات دولية حقوقية تقوم بحملات ممنهجة ضد مصر ومشيرًا إلى أن عناصر الإخوان المسلمين يواجهون محاكمات عادلة بإجراءات تقاضي طبقًا للقانون المصري.

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2- الأسد: الجيش سبب انجاز سوريا في تصفيات كأس العالم

الرئيس السوري بشار الأسد في لقاء مع لاعبي المنتخب من صفحة الرئاسة السورية على فيسبوك

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الإنجاز الذي حققه المنتخب السوري خلال مباريات تصفيات كأس العالم لعام 2018، لم يكن يُحقق لولا "نجاحات وانتصارات الجيش والقوات المسلحة ضد الإرهابيين في وجه أعتى حرب تعرضت لها سوريا في التاريخ الحديث" على حد وصفه.

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3- تيلرسون: هناك مكان في الحكومة الأفغانية لـ"المعتدلين" من طالبان

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (أرشيفية)

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن هناك مكانا للعناصر المعتدلة من حركة طالبان في حكومة أفغانستان، طالما اعتزلوا العنف والإرهاب، والتزموا تحقيق الاستقرار.

وفي تصريحات أدلى بها تيلرسون لمجموعة من الصحفيين خلال زيارته المفاجئة إلى أفغانستان حيث التقى الرئيس الأفغاني أشرف غاني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله ومسئولين كبار آخرين في قاعدة بإجرام الجوية شمالي كابول، وجه تيلرسون تحذيرا حادا إلى الجارة باكستان، مبديا إصراره على وجوب تكثيفها العمل لمناهضة المجموعات الإرهابية، التي اتخذت ملاذا آمنا داخل حدودها.

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4- الحمد الله: لا يوجد شريك إسرائيلي حقيقي للسلام مع الفلسطينيين

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله (أرشيفية)

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أنه لا وجود لشريك حقيقي إسرائيلي للسلام مع الفلسطينيين.

وقال الحمد الله، في بيان، عقب لقائه في مدينة رام الله رئيسة المجلس الاتحادي لجمهورية ألمانيا مالو دراير، إن الجانب الفلسطيني "التزم بكل متطلبات العملية السلمية، في سبيل تحقيق السلام والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

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5- أردوغان: تركيا لا تعتمد على أوروبا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أرشيفية)

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوروبا من فرض عقوبات على بلاده، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى بلاده كعضو. وقال أردوغان في أنقرة "هؤلاء الذين يعتقدون أنهم يمكنهم إجبارنا على الركوع بالعقوبات سيدركون في القريب العاجل أنهم يرتكبون خطأ فادحا".

وأضاف الرئيس التركي، "تركيا ليست معتمدة على أوروبا، في الحقيقة إنها أوروبا هي المعتمدة".

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6- يجيرفان بارزاني: التحركات العسكرية العراقية تعرقل المحادثات

رئيس حكومة إقليم كردستان يجيرفان بارزاني (أرشيفية)

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن إقليم كردستان مستعد لإجراء محادثات جدية مع الحكومة العراقية حول جميع الخلافات العالقة بين الطرفين، مشيراً إلى أن التحركات العسكرية العراقية تعرقل هذه المحادثات، مشدداً على أن شعب كردستان سيتجاوز هذه المرحلة بوحدة الصف.

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7- قرقاش: قبول المطالب الـ13 ومُراجعة سجل الدوحة "الأسود" أساس حل الأزمة

وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن دعوات قطر للحوار غير المشروط محاولات "جوفاء" للتعتيم على "سجلها الأسود الذي ينطوي على انتهاكات بحق جيرانها في المِنطقة"، مؤكدًا أن أساس الحل يكمُن في مُراجعة الدوحة سجلها الأسود وقبول المطالب الـ13 للدول الأربع العربية المُقاطعة الداعية لمكافحة الإرهاب.

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8- إياد علاوي: استفتاء كردستان أصبح من الماضي

نائب الرئيس العراقي إياد علاوي (أرشيفية)

صرح نائب الرئيس العراقي اياد علاوي بأن استفتاء انفصال إقليم كردستان ، الذي جرى في شهر سبتمبر الماضي، "أصبح من الماضي".

وقال علاوي، خلال استقباله الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، إن "الاستفتاء أصبح من الماضي ، وأن الدستور هو الحاكم للأوضاع في المناطق المختلف عليها".

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9- تيلرسون: على الفصائل الشيعية المدعومة من إيران مغادرة العراق

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (أرشيفية)

قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن الفصائل المدعومة من إيران التي اشتركت في قتال تنظيم داعش في العراق يجب أن تعود إلى "ديارها" لأن المعركة مع التنظيم توشك على الانتهاء.

وشدد تيلرسون على أنه يجب على كل المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد وترك العراقيين يعيدون بناء بلدهم.

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10- ميشال عون: طلبنا دعم استراليا في الدفاع عن حقوقنا

الرئيس اللبناني ميشال عون (أرشيفية)

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مع حاكم أستراليا العام بيتر كوسجروف، أهمية التوصل الى حلول سياسية للأزمة السورية، وضرورة إيجاد حلّ لأزمة النازحين السوريين.

وقال عون، في مؤتمر صحفي مع كوسجروف "طلبنا دعم استراليا في الدفاع عن حقوقنا المشروعة في المحافل الدولية من دون أن نغفل ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومنها 1701".

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