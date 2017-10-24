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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:15 ص الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

كتب - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مباحثات الرئيس المصري في باريس واستقالة عمدة أنقرة، علاوة على اعتقال العشرات من الفلسطينيين في مدينة القدس.

1- الرئيس في زيارة رسمية إلى فرنسا

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الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الدفاع الفرنسية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الدفاع الفرنسية لورنس بارلي وذلك بمقر الوزارة.

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2- استقالة عمدة أنقرة من منصبه بسبب ضغوط أردغان

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ألرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

قدم مليح غوكشيك عمدة أنقرة استقالته اليوم من منصبه، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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3- وآبي يتفقان على زيادة الضغوط ضد

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لقاء رئيس الوزراء الياباني والرئيس الأمريكي

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على العمل سويا من اجل زيادة الضغوط على كوريا الشمالية.

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4- مقتل واصابة 13 من الحوثيين شرق صنعاء

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اشتباكات ومعارك في العاصمة اليمينة صنعاء 

قتل وأصيب 13 عنصرا من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح في معارك مع قوات الجيش الوطني، مسنودة بالمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية.

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5- قوات إسرائيلية تعتقل 51 فلسطينيا شرقي القدس

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مدينة القدس المحتلة (أ ف ب)

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن المئات من قوات الشرطة وحرس الحدود ألقوا الليلة الماضية القبض على 51 فلسطينيا في بلدة العيسوية شرقي القدس.

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مصراوي Masrawy

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