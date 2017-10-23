بالفيديو .. الأسد يستقبل المنتخب السوري: الجيش سبب انجازكم في تصفيات كأس العالم

القاهرة – (مصراوي):

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن الإنجاز الذي حققه المنتخب السوري خلال مباريات تصفيات كأس العالم لعام 2018، لم يكن يُحقق لولا "نجاحات وانتصارات الجيش والقوات المسلحة ضد الإرهابيين في وجه أعتى حرب تعرضت لها سوريا في التاريخ الحديث" على حد وصفه.

واستقبل الأسد، اليوم الاثنين، لاعبي المنتخب الوطني السوري لكرة القدم والكادر الفني والإداري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وهنأ الرئيس السوري المنتخب بالمستوى الذي قدمه المنتخب، معتبرًا أن ما حققه هو حالة وطنية قبل أن تكون رياضية وهو مؤشر قوي على أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا منذ سنوات لم تنل من إرادة السوريين بل زادتهم قوة وعزيمة وتماسكاً.

وأكد الأسد أن تحسن مستوى المنتخب الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا يعتبر بحد ذاته إنجازاً ويجب البناء على هذا الإنجاز ومواصلة تحسين المستوى ورفع الكفاءة استعداداً للبطولات المقبلة.

وشكر لاعبو المنتخب والكادر الفني والإداري الرئيس الأسد على رعايته واهتمامه، وعبروا عن تصميمهم على تحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات القادمة لرفع علم سوريا مشيرين إلى أن تشجيع الجمهور السوري لهم كان حاضرًا في أذهانهم وهم يخوضون المباريات وسيشكل حافزًا إضافيًا بالنسبة لجميع أفراد المنتخب ليقدموا أقصى ما لديهم مستقبلاً.

حضر اللقاء اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام، ورئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم ونائبه.