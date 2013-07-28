البترول تجرى أعمال صيانة للشبكة القومية للغاز

قال المهندس خالد عبد البديع، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، إن أعمال الصيانة التى يجريها حاليا قطاع البترول للشبكة القومية للغاز من المقرر الانتهاء منها خلال شهر سبتمبر القادم.

وأشار عبد البديع إلى أن أعمال الصيانة تستغرق ثلاثة شهور، وأنه تم الانتهاء من صيانة أكثر من 30% من الشبكة القومية للغازات، حيث تصل طول الشبكة إلى 20 ألف كيلو جارى استكمال خطة صيانة لهم.

وقال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات، إن عمليات الصيانة للشبكة هى خطة سنوية تتم خلال فصل الصيف، حيث يكون التأثير على المستهلكين محدود للغاية، بخلاف عمليات صيانة الحقول والتى يتم تنفيذها خلال شهور الشتاء لتأثيرها الكبير على عمليات الاستهلاك.

وأشار عبد البديع إلى أن محدودية تأثير عمليات صيانة الشبكة، حيث تأثر فقط بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من إجمالى المتداول داخل الشبكة، والذى يصل إلى 5100 مليون قدم مكعب غاز يومى.