أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الصيادلة" تطالب "التعليم العالي" بمحاسبة مديرة صيادلة مستشفيات عين شمس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الصيادلة" تطالب "التعليم العالي" بمحاسبة مديرة صيادلة مستشفيات عين شمس

04:48 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

نقابة الصيادلة

كتب - أحمد جمعة:

أرسلت نقابة الصيادلة خطابين اليوم الاثنين، إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات؛ لمطالبتهما باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مديرة الصيادلة بمستشفيات جامعة عين شمس بسبب ورود شكاوى من الصيادلة العاملين بالمستشفى ل"اتخاذه قرارات تعسفية ظالمة ضدهم واتباع سياسة الكيل بأكثر من مكيال ومحاباة البعض".

واجتمع الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة اليوم بالصيادلة أصحاب الشكوى، في حضور الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة والدكتور فتح الله الشرقاوي عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور البدري الهواري عضو مجلس نقابة القاهرة.
وقرر النقيب خلال الاجتماع تحويل مديرة الصيادلة بالمستشفى للتحقيق معها في النقابة بعد أن عرض الصيادلة المشاكل التي يعانون منها في ظل قيادتها وأبرزها إجبار الصيادلة على النوبتجيات بعد مواعيد العمل الرسمية ومن يرفض عليه الاستقالة، رفض تطبيق قرار وزير الصحة بتسليم العهدة إلى موظفين بدلاً من الصيادلة، وإجبار الصيادلة على تقديم الاستقالة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- نقيب الصيادلة يلتقي رئيس السورية في دمشق

    أخبار

  • جامعة عين شمس تنشئ أول محطة أرصاد جوية زراعية متصلة بالأقمار الصناعية

    أخبار

  • ​رئيس جمعية جراحات السمنة يكشف سبب انتشار عمليات تكميم المعدة

    أخبار

  • 400 طالب و3 رؤساء جامعات يزورون مستشفى "500 500" غدًا

    أخبار

إعلان

0b5fac8991.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي