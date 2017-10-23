"الصيادلة" تطالب "التعليم العالي" بمحاسبة مديرة صيادلة مستشفيات عين شمس

كتب - أحمد جمعة:

أرسلت نقابة الصيادلة خطابين اليوم الاثنين، إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات؛ لمطالبتهما باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مديرة الصيادلة بمستشفيات جامعة عين شمس بسبب ورود شكاوى من الصيادلة العاملين بالمستشفى ل"اتخاذه قرارات تعسفية ظالمة ضدهم واتباع سياسة الكيل بأكثر من مكيال ومحاباة البعض".

واجتمع الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة اليوم بالصيادلة أصحاب الشكوى، في حضور الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة والدكتور فتح الله الشرقاوي عضو مجلس النقابة العامة، والدكتور البدري الهواري عضو مجلس نقابة القاهرة.

وقرر النقيب خلال الاجتماع تحويل مديرة الصيادلة بالمستشفى للتحقيق معها في النقابة بعد أن عرض الصيادلة المشاكل التي يعانون منها في ظل قيادتها وأبرزها إجبار الصيادلة على النوبتجيات بعد مواعيد العمل الرسمية ومن يرفض عليه الاستقالة، رفض تطبيق قرار وزير الصحة بتسليم العهدة إلى موظفين بدلاً من الصيادلة، وإجبار الصيادلة على تقديم الاستقالة.​