وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

القاهرة – (مصراوي):

قال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، إنه بحث الاحتياجات الاستراتيجية للسلع الأساسية سواء قمح وسكر وزيت وأرز وتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن ، خلال اجتماعه برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير، عقب اجتماع جمعه مع رئيس مجلس الوزراء اليوم، أن هناك خفضًا للسكر من ١٠جنيهات إلى 9.5، والدجاج من ٣١ إلى ٢٩ جنيها، فضلا عن ٤٨ ألف طن دواجن مجمدة تكفي لأربعة أشهر.

وأكد الوزير، وجود احتياطي قمح ٤ أشهر، والسكر من 2 إلى 5 أشهر، والزيوت ٣ أشهر، والأرز يكفي لمدة شهر، لافتا إلى أن الوزارة لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، وتم ضبط أسعار المنتجات حتى لايكون هناك أي زيادات في الأسعار، مؤكدًا استهداف إتاحة السلع في الأسواق.​