كورتوا: سنقاتل من أجل كونتي

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قال الحارس البلجيكي ثيو كورتوا، إن فريق تشيلسي مستعد للقتال من أجل أنطونيو كونتي وعدم تعريض المدرب الإيطالي لمصير جوزيه مورينيو الذي تم إقالته في منتصف موسم 2015- 2016، بسبب ضعف النتائج بعدما خسر الفريق تحت قيادته 9 مباريات في أول 16 مباراة في الدوري، وذلك بعدما تمكن كونتي من قيادة البلوز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برقم قياسي في عدد الانتصارات طوال تاريخ البطولة بواقع 30 انتصار من أصل 38 مباراة.



وبدأ تشيلسي الموسم الحالي بنتائج غير مستقرة بعد خسارة 3 مباريات في أول 9 مواجهات في الدوري قبل الانتفاضة في الجولة الماضية وتعويض التأخر على ملعبهم أمام واتفورد بنتيجة (2-1) والفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة بنتيجة (4-2) في المباراة التي شهدت خوض كورتوا المباراة رقم 100 له مع البلوز في الدوري الإنجليزي.



وقال كورتوا، إنه يتذكر جيدًا ما حدث مع مورينيو منذ عامين عندما بدأت التكهنات تثار باحتمالية إقالته بسبب ضعف النتائج وهو الأمر الذي لا يرغب في تكراره هذا الموسم مع كونتي، مشيرًا إلى أن الجميع سيقاتلون من أجله في الظل التكهنات التي تحيط بمستقبله مع الفريق.



وأضاف كورتوا، أن تشيلسي مر بوقت عصيب للغاية أمام واتفورد عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم الأخير بنتيجة (2-1) وكان بإمكانه الوصول إلى 4-1، لذا كان من الهام للغاية عبور تلك اللحظة والخروج بالنقاط الثلاث من المباراة.



وأوضح كورتوا، أن الفريق قاتل أيضًا من أجل مورينيو إلا أن هناك سوء حظ كبير حالف الجميع، ويبنغي قلب الأمور هذا الموسم وتحقيق الانتصارات خاصة أنه لا يوجد أي لاعب في الفريق يرغب في الخسارة، فهو أمر سيؤثر على مسيرته هو الأخر مع تشيلسي في المستقبل.

