والد «الحايس» للسيسي:«ابنى لو تايه في الصحراء هيكون مات»

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استغاث الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، الضابط المفقود بعد حادث الواحات، بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالبحث عن نجله قائلًا: "ابنى لو كان تايه في الصحراء 4 أيام وصحته حديد أكيد هيكون مات خلاص".

وأضاف "الحايس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم": "الأمل عندنا بيتلاشى، محدش تواصل معايا لحد ما عملت استغاثة بالسيسي، عشنا يومين ربنا ما يوريهم لحد، كل نصف ساعة أسمع حاجة".

وتابع: "أنا بصوت لمعالي الريس، محمد ده ابن مصر وبطل وراجل ومش أحسن من الشهداء اللى راحوا، أملي في ربنا كبير، ولو استشهد هيبقى عريس الجنة، وحسبي الله ونعم الوكيل ده 27 سنة".

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واستكمل والد شهيد الواحات "تضارب الأقوال بيدمرنا.. واحد يكلمني الفجر يقولي ابنك شهيد، بعدين يكلموني تاني معلش يمكن يكون جاي في الطريق، ده حرق أعصاب".