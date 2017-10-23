أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

والد «الحايس» للسيسي:«ابنى لو تايه في الصحراء هيكون مات»

Google+ Print
والد «الحايس» للسيسي:«ابنى لو تايه في الصحراء هيكون مات» والد «الحايس» للسيسي:«ابنى لو تايه في الصحراء هيكون مات»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

استغاث الدكتور علاء الحايس، والد النقيب محمد الحايس، الضابط المفقود بعد حادث الواحات، بالرئيس عبد الفتاح بالبحث عن نجله قائلًا: "ابنى لو كان تايه في الصحراء 4 أيام وصحته حديد أكيد هيكون مات خلاص".

وأضاف "الحايس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم"، المذاع على قناة "دريم": "الأمل عندنا بيتلاشى، محدش تواصل معايا لحد ما عملت استغاثة بالسيسي، عشنا يومين ربنا ما يوريهم لحد، كل نصف ساعة أسمع حاجة".

وتابع: "أنا بصوت لمعالي الريس، محمد ده ابن وبطل وراجل ومش أحسن من الشهداء اللى راحوا، أملي في ربنا كبير، ولو استشهد هيبقى عريس الجنة، وحسبي الله ونعم الوكيل ده 27 سنة".

شاهد أيضا

واستكمل والد شهيد الواحات "تضارب الأقوال بيدمرنا.. واحد يكلمني الفجر يقولي ابنك شهيد، بعدين يكلموني تاني معلش يمكن يكون جاي في الطريق، ده حرق أعصاب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)