أخبار عاجلة

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب -
تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية -
التعليم المفتوح.. من شهادة عليا لـ"تعليم مدمج وبكالوريوس مهني" -
مصدر عسكري: داعش يجبر سكان القائم على القتال لمواجهة الجيش العراقي -
الأخبار - الرئيس السيسي يختتم زيارته لباريس بلقاء رئيس شركة كهرباء فرنسا -
"الأسد" يبحث عملية السلام في سوريا مع مبعوث الرئيس الروسي -
إخلاء سبيل أمين شرطة اعتدى على معلمي مدرسة في بني سويف بكفالة -
بالصور - انطلاق مشروع "ممكن" للتصدي لظاهرة الزواج المبكر في سوهاج -
إخلاء سبيل مدير الرعاية العاجلة والحرجة بصحة الشرقية في واقعة "وفاة مُدرس" -
إصابة شخصين في انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فؤاد يتراجع عن الاستقالة.. والسويدي يطالبه بالاعتذار إلى المجلس

Google+ Print
فؤاد يتراجع عن الاستقالة.. والسويدي يطالبه بالاعتذار إلى المجلس فؤاد يتراجع عن الاستقالة.. والسويدي يطالبه بالاعتذار إلى المجلس

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، عن التراجع في طلب استقالته من البرلمان الذي سبق وتقدم به.

وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن استقالته من البرلمان «لم تكن مزايدة أو بحثا عن الشو الإعلامي» وأضاف أنه «لم أتوقف عن ممارسة العمل النيابي احتراما للبرلمان، ولمن انتخبوني».

وأضاف أنه «لم أنكر نشاط ومجهود البرلمان ولم أتطرق إلى الجانب التشريعي، لأن المجلس يقوم بدوره على أكمل وجه»، وتابع: «شرفت بالتعامل مع النواب في اللجان النوعية»، موضحا أنه تراجع عن الاستقالة «لما لمسته من رئيس المجلس وتفهم من الزملاء بالبرلمان، واحتراما لرغبة المواطنين الذين اختاروني لأكون صوتهم داخل مجلس النواب».

شاهد أيضا

وقال النائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن تقدم النائب محمد فؤاد عضو المجلس عن حزب الوفد، بطلب استقالته من البرلمان، كان نتيجة «ثورة غضب وفي وقت ملتهبة فيه المشاعر، ولكننا لا بد أن نعود للعقل والحكمة»، مضيفا أنه «باسمي وباسم الحزب أطالب المجلس بقبول طلب النائب بالعدول عن الاستقالة».

وأكد النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم ، أن البرلمان «في حالة حرب والهروب منها أمر غير مقبول»، مشيرا إلى أن بعض النواب لهم أعذار في تقديم الاستقالة، ووصف تراجع النائب محمد فؤاد، بالشجاع، مطالبا بضرورة أن يعلن النائب تراجعه عن أسباب الاستقالة، خصوصا فيما يتعلق بالإساءة للمجلس.

وشدد النائب على ضرورة أن يقدم النائب اعتذارا عما بدر منه في اتهامات موجهة للنواب، وأن يعلن أن أسبابه للاستقالة قد زالت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

الأخبار - السيسي يلتقي وزير الداخلية الفرنسي فى باريس ويؤكد عزم مصر التصدي للإرهاب

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

تأكيدًا لانفراد مصراوي.. الأزهر يلغي الشهادة الابتدائية

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)