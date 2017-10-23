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«التشريعية» تقر تعديل 3 قوانين.. أحدها خاص بـ«التدليس والغش»

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«التشريعية» تقر تعديل 3 قوانين.. أحدها خاص بـ«التدليس والغش» «التشريعية» تقر تعديل 3 قوانين.. أحدها خاص بـ«التدليس والغش»

التحرير

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وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماع اليوم الإثنين، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، على ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من «أبو شقة» بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بالتدليس والغش، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، إضافة إلى مشروع ثالث بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات، إضافة إلى 3 مشروعات مقدمة من النواب محمد الكومي وعبد المنعم العليمي لمزيد من الدراسة.

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في الوقت ذاته تعقد اللجنة اجتماعا مساء اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب هشام والي ومحمد الكومي ومحمد أبو حامد، بشأن تعديل قانون العقوبات.

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التحرير

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