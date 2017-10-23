"السويدي": وزير الصحة ألغى احتكار الدواء وانخفاض الأسعار خلال ٦ أشهر

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أن وزير الصحة وافق خلال لقائه معه، على الطلبات التي أعلن عنها مؤخرا بما يخص مشكلة الدواء، مؤكدا موافقته على إلغاء نظام " البوكسات" التي كانت متبعة مع شركات الأدوية، الأمر الذي سيؤدي لإلغاء سياسة الاحتكار وتوفير الأدوية البديلة بأسعار مخفضة.

وقال السويدي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن وزارة الصحة كانت تتبع نظام البوكسات في صناعة الدواء بتخصيصها بعض الأدوية لعدد من الشركات فقط، مما كان يؤدي لاحتكار وزيادة الأسعار، وعدم وجود بدائل، وتوقف ٥١ مصنعًا.

ووعد السويدي، بوجود أدوية مخفضة وبدائل مختلفة للأدوية متوفرة خلال ستة أشهر.

وأضاف السويدي، أن الوزير وافق أيضا على طلبه بالانتهاء من قانون هيئة سلامة الدواء، وإرساله إلى لجنة الصحة الأسبوع المقبل.

وتابع السويدي، طالبت أيضا بتخفيض سعر سكر التموين إلى ٨ جنيهات ونصف، بدلا من ٩ جنيهات ونصف، ولم يأتِ رد من وزير التموين إلى الآن، مبديا تعجبه من ذلك، خاصة أن الوزارة لن تتحمل أي فارق في السعر.

وأضاف، رئيس "دعم مصر"، أن استمرار بيع سكر التموين بمبلغ ٩ جنيهات ونصف، يساعد التجار وليس المواطن، فالتاجر هو المستفيد من الفارق في السعر، لافتا إلى حرصه على أن سعر محصول قصب السكر لابد أن يزيد إلى ٨٠٠ جنيه للطن.​