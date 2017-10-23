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بالفيديو.. 5 تمارين تساعدك على التخلص من "الُلغد"

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مصراوي Masrawy

.. 5 تمارين تساعدك على التخلص من "الُلغد"

12:20 م الإثنين 23 أكتوبر 2017

5 تمارين تساعدك على التخلص من "الُلغد"

 كتب - هشام عواض:

تتعرض بعض النساء بعد بلوغ الأربعين سنة، إلى تراكم دهون في منطقة الرقبة مكوناً "الُلغد"، والذي يؤثر على المظهر الجمالي للمرأة بشكل كبير، لذا هناك  عدة تمارين بسيطة يمكنك القيام بها في المنزل للتخلص منه.

وبحسب موقع "healthline"، المختص بالصحة، هناك 5 تمارين سوف تساعدك على تحريك عضلات الرقبة والذقن، وهي:

1- دفع الرأس للخلف

يعتمد هذا التمرين على تحريك رأسك للخلف والنظر للسقف، ثم اميلي رأسك إلى الأمام ثم الأسفل، وهكذا كرري هذا التمرين 10 مرات يوميًا.

2- كرة التنس

ضعي كرة تنس تحت ذقنك، ثم حركي رأسك ببطء للأسفل وانظري للأرضية، ثم ارفعيها للأمام، وهكذا كرري ذلك 25 مرة يوميًا.

3- إخراج اللسان

قومي باخراج لسانك على قدر استطاعتك، وارفعيه للأعلى نحو أنفك ثم ادخليه وهكذا، لتحريك عضلات الذقن، وفي كل مرة اخرجيه لمدة 10 ثوان. كرري ذلك 10 مرات يوميًا.

4- اللسان في أعلى الفم

قومي بتحريك رأسك للخلف، ثم الضغط على "سقف" فمك باللسان، لمدة تتراوح من 5 إلى 10 ثوان، وهكذا كرري ذلك 10 مرات يوميًا.

5- تحريك الفك السفلي

حركي رأسك للخلف، ثم قومي بتحريك فكك الأسفل يمينًا ويسارًا وإلى الأمام والخلف، كرري ذلك  10 ثوان، لمدة 10 مرات يوميًا.

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