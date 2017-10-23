مصدر قضائي: "الوطنية للانتخابات" تنسق مع الحكومة لاختيار مقر الهيئة

كتب- طارق سمير:

أكد مصدر قضائي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل اجتماعتها بشكل دوري على مدار الأسبوع الجاري، لتسير أعمالها، والوصول إلى المهام الأولى لها فور بدء أعمالها، وكيفية تسهيل عمليات الإقتراع للناخبين سواء انتخابات النواب، أو الرئاسية، وتسهيل العملية الانتخابية على المصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"مصراوي"، إلى أن الهيئة لم تستقر حتى لحظة كتابة الخبر على مقر الهيئة، وتستمر عملية التنسيق مع الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء لتحديد مقر الهيئة، للإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يتم الإعلان عن المدير التنفيذي للهيئة ونوابه الثلاثة، والمتحدث الرسمي لمد الصحفيين بكل القرارات والمناقشات التي تتوصل إليها الهيئة.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أكد لـ"مصراوي"، الأربعاء الماضي، أنه سيتم تدشين "موقع إلكتروني" خاص بالصحفيين لإرسال البيانات في لحظتها لكافة الصحفيين في آن واحد ، إضافة إلى الموقع الرسمي للهيئة سيتم نشر أخر مستجدات الهيئة بشكل دوري.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء قبل الماضي، القرار رقم 503 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية الانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم لاشين، نائب رئيس محكمة النقض.

وتتولى الهيئة، حسب الدستور، إدارة جميع الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية التي تجرى في البلاد، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها.

يشكل مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم محمد سليمان لاشين نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للهيئة، وعضوية المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود محمد عبدالحميد سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار ياسر السيد أحمد على المعبدي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.

والمستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار فارس سعد حنضل، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هاني محمد على محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالسلام محمود عبدالسلام محمد رمضان، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أبو ضيف باشا خليل، والمستشار خالد يوسف إبراهيم عراق، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.