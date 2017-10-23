البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

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أعرب حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه على النجم الساحلي التونسي، مشيدًا برغبة اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز المهم.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد اكتساحه لضيفه النجم الساحلي، بستة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب «برج العرب»، في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وأضاف «البدري»، خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، أن فريقه عانى من سوء التوفيق في مباراة الذهاب بملعب «سوسة»، وأنه كان واثقًا في اللاعبين على تحقيق الفوز، خاصة في ظل روح اللاعبين رغم الغيابات، والدعم الجماهيري الكبير طوال اللقاء.

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وأشاد مدرب القلعة الحمراء، بتألق وليد أزارو، مهاجم الفريق، الذي سجل 3 أهداف «هاتريك»، مطالبًا منتقديه بالصبر لأن «ازارو» خير دليل على صحة وجهة نظره.