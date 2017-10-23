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حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

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حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن الإعلامي أحمد موسى، قدم إفادة مجردة مجهولة المصدر للجمهور باعتبارها حقيقة ما جرى في حادث الواحات.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، مساء الأحد، أن «ما فعله موسى وكأنه قدم كوب من المياه للجمهور على أنه خلاط، وهذا غشّ».

وتابع: «يُفترض حينما يُقدم الإعلامي للجمهور سلعة، أن تُخبره بحقيقتها وإلا فهو يُمارس الغشّ، ولكن لا عقوبة بغير نص، فضلًا عن أننا حتى الآن، ليس لدينا ميثاق شرف إعلامي».

وواصل عبد العزيز: «هذا الإعلامي فعل هذا الخطأ مرات في السابق، بمعنى أنه قدِم وجهة النظر على أنها حقيقة، أتصور إنه في اليوم الواحد ممكن يكون هذا الخطأ اتعمل 150 مرة، من نفس الشخص وزملاء آخرين».

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استكمل الخبير: «الزميل الإعلامي بيخرج يوجه ويقول رأيه وده يقعد وده يمشي، بينما الجمهور يُغذى على هذا الكلام».

وكانت نقابة الإعلاميين، الأحد، قررت إيقاف الإعلامي أحمد موسى، عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة، فيما عارضها المجلس الأعلى للإعلام، وذكر أنه صاحب هذا الحق، وقال إنه من حق «موسى» الظهور إعلاميًا، وذلك على خلفية التجاوزات والخروقات التي حدثت خلال حلقة أمس من برنامجه «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، وإذاعته تسريبًا مفبركًا حول حادث الواحات الإرهابي.

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التحرير

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