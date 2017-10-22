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"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع
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الخميس 26 أكتوبر 2017 05:00 مساءً
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 04:53 مساءً
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس»
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:53 مساءً
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:51 مساءً
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها»
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:47 مساءً
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:42 مساءً
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:42 مساءً
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا"
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 04:42 مساءً
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني
-
الخميس 26 أكتوبر 2017 04:42 مساءً
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد
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الخميس 26 أكتوبر 2017 04:42 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
ON Sport
مساء الأنوار - محمود طاهر : لاعبو الأهلي كانوا على قدر المسئولية ومباراة النهائي صعبة
فيديو
ON Sport
الأحد 22 أكتوبر 2017 10:43 مساءً
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الكلمات الدلائليه
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