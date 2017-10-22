بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

القاهرة – (مصراوي):

بارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الانتصارات التي حققها العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا دعمه لوحدة العراق، ولخطوات الحكومة العراقية لبسط السلطة الاتحادية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في القاهرة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بيانًا قال فيه إن الجانبان بحثا الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ومحاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي لمكافحته، والانتصارات العراقية المتحققة على عصابات داعش الإرهابية، ورؤية العراق التي طرحها "العبادي" بشأن مستقبل المنطقة.

فيما أكد العبادي على أهمية تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن العراق طرح رؤية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب، مبينًا أهمية مكافحة جذور الإرهاب والتعاون في مجالات الإعمار والبناء.