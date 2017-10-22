أخبار عاجلة

"الأعلى للجامعات": تشكيل لجنة لوضع شروط تقييم براءات الاختراع -
الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا -
«اللي بيته من إزاز».. غضب حزبي ضد «عبد العال» بسبب «شباب الرئيس» -
انتظروا حلقة مميزة جدا مع يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين في صالون أنوشكا الأربعاء الـ 9 مساءً -
لهذه الأسباب.. 10 سيارات بفتحة سقف «تجنبها» -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يوما أخرى -
بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور) -
أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي مفتي بورما لبحث أزمة "الروهينجا" -
رئيس مجلس النواب يزور أمريكا غدا على رأس وفد برلماني -
تعرف على شروط "الأعلى للجامعات" للقبول بنظام التعليم المدمج الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور​-​ يلتقي العبادي ويؤكد دعم لوحدة العراق

08:28 م الأحد 22 أكتوبر 2017

  • عرض 3 صورة

    a2ae0ccf9e.jpg

  • عرض 3 صورة

    5582bb4d53.jpg

  • عرض 3 صورة

    ccd9ce2612.jpg

إعادة الألبوم

فيديو وصور من موقع إطلاق النار بالقرب من جامعة بواشنطن

الألبوم التالى

وصور من موقع إطلاق النار بالقرب من جامعة بواشنطن

القاهرة – (مصراوي):

بارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، الانتصارات التي حققها العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدًا دعمه لوحدة العراق، ولخطوات العراقية لبسط السلطة الاتحادية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في القاهرة، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، بيانًا قال فيه إن الجانبان بحثا الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ومحاربة الإرهاب والتعاون الإقليمي لمكافحته، والانتصارات العراقية المتحققة على عصابات داعش الإرهابية، ورؤية العراق التي طرحها "العبادي" بشأن مستقبل المنطقة.

فيما أكد العبادي على أهمية تعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن العراق طرح رؤية لمستقبل المنطقة تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدل الخلافات والحروب، مبينًا أهمية مكافحة جذور الإرهاب والتعاون في مجالات الإعمار والبناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الداخلية العراقي يدعو العائلات الكردية للعودة إلى منازلها في

    أخبار

  • الإمارات تبارك تحرير الرقة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي

    أخبار

  • مقتدى الصدر يبدأ زيارة رسمية إلى الأردن

    أخبار

  • أحزاب وجهات سياسية كردية تدعو لحوار غير مشروط مع بغداد

    أخبار

إعلان

40e0f3f460.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

"دعم مصر" يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي (صور)

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

الحصاد الاقتصادي لزيارة الرئيسي السيسي إلى فرنسا

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

بالنحت على قشر البطيخ.. الشيف "سيد" يوثق تاريخ مصر (صور)

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر