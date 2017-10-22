وزير الشباب: نسعى لإنشاء صندوق دعم الرياضة من رجال الأعمال بميزانية مليار جنيه

كتب- أحمد علي:

قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، إن الوزارة تسعى لأن تكون الهيئات الشبابية مصدر دخل لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع في هذا الشأن مع الأندية والاتحادات عقب الانتهاء من انتخابات مجالس الإدارات بها مطلع شهر ديسمبر القادم، للبحث عن مصادر تمويل ذاتية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب فرج عامر؛ للاستماع لبيان وزير الشباب والرياضة والوقوف على السياسة المستقبلية للوزارة.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات العملاقة التي تكلفت ملايين الجنيهات خلال الشهور القليلة الماضية، منوها بوجود فكرة لإنشاء صندوق "دعم الرياضة المصرية"، بجهود مجموعة من رجال الأعمال، كصندوق استثماري تصل ميزانيته إلى مليار جنيه بحلول عام 2020، ويتولى الإنفاق على الألعاب الفردية، ويكون كذلك بعيدا عن ميزانية الدولة، ويوفر لها سنويا أكثر من 100 مليون جنيه.

وأضاف وزير الرياضة أنه من المتوقع أن يتم خلال الفترة المقبلة إنشاء أول معمل لتحليل عينات المنشطات في الشرق الأوسط وسيكون مقره القاهرة، وهو ما سيمثل إنجازا آخر يضاف للرياضة المصرية.