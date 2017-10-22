السيسي: مصر تدعم وحدة العراق في حربه ضد الإرهاب

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي في القاهرة اليوم الأحد.

وبارك الرئيس السيسي الانتصارات المتحققة على تنظيم داعش الإرهابى، معربا عن دعمه لوحدة العراق، مؤكدا أن مصر كانت ومازالت داعمة للعراق في حربه ضد الإرهاب وداعمة لخطوات الحكومة العراقية لبسط السلطة الاتحادية.

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واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، والسبل الكفيلة بتعزيزها، والأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، ومحاربة الارهاب والتعاون الإقليمي لمكافحته، والانتصارات العراقية المتحققة على تنظيم داعش الإرهابى، ورؤية العراق التى طرحها الدكتور حيدر العبادي بشأن مستقبل المنطقة.

وأكد العبادي خلال لقائه بالسيسي على أهمية تعزيز العلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن العراق طرح رؤية لمستقبل المنطقة، تقوم على أساس التنمية وبسط الأمن بدلا الخلافات والحروب، مبينا أهمية مكافحة جذور الإرهاب و التعاون في مجالات الإعمار والبناء.