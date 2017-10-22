أخبار عاجلة

قصة الحاجة فكيهة : أعادت 60 ألف جنيه لصاحبها ورفضت المكافأة -
مساء الأنوار - مصطفى محمد لاعب طنطا يتحدث عن هدفه الرائع في مرمى المقاصة -
مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عبد العال: «قرطام» أصر على الاستقالة وأغلق أمامي كل الأبواب

Google+ Print
عبد العال: «قرطام» أصر على الاستقالة وأغلق أمامي كل الأبواب عبد العال: «قرطام» أصر على الاستقالة وأغلق أمامي كل الأبواب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد  الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن النائب أكمل قرطام أصر على الاستقالة من البرلمان وحاولت أن أطالبه بالتراجع عن الاستقالة، لأننا جمعتنا قائمة واحدة وهي قائمة دعم ، ولكنه أغلق أمامي كل الأبواب.

وأضاف عبد العال: «الاستقالة عمل اختياري ولم يتم إجبار أحد على تقديمها، وطالبنا الجميع بالرجوع عنها واتخذت إجراءات لتأخير نظر الاستقالة ولكننا لم نوفق».

شاهد أيضا

وكان النائب أكمل قرطام، قد تقدم باستقالته لمجلس النواب منذ عام، ضمن طلب موجه لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ذكر فيه أنه فكر طويلا في اتخاذ قراره، والتي سبق وأرسلها لرئيس المجلس على هاتفه، مشيرًا إلى أنه فوض الأخير في تحديد الموعد الملائم سياسيا لإعلان تلك الاستقالة. 

واستطرد قرطام، فى طلبه: «اليوم أتقدم بها مطبوعة، عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتى تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتى البرلمانية والتى انتخبت لها، وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها، وإننى إذ أرجو من المجلس قبولها فإننى أتمنى له ولسيادتكم التوفيق فى حسن القيام بالمهمة التى أناطها بكم الدستور وأوكلتها لكم الجماهير، من كل قلبى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة