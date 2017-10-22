عبد العال: «قرطام» أصر على الاستقالة وأغلق أمامي كل الأبواب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن النائب أكمل قرطام أصر على الاستقالة من البرلمان وحاولت أن أطالبه بالتراجع عن الاستقالة، لأننا جمعتنا قائمة واحدة وهي قائمة دعم مصر، ولكنه أغلق أمامي كل الأبواب.

وأضاف عبد العال: «الاستقالة عمل اختياري ولم يتم إجبار أحد على تقديمها، وطالبنا الجميع بالرجوع عنها واتخذت إجراءات لتأخير نظر الاستقالة ولكننا لم نوفق».

شاهد أيضا

وكان النائب أكمل قرطام، قد تقدم باستقالته لمجلس النواب منذ عام، ضمن طلب موجه لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ذكر فيه أنه فكر طويلا في اتخاذ قراره، والتي سبق وأرسلها لرئيس المجلس على هاتفه، مشيرًا إلى أنه فوض الأخير في تحديد الموعد الملائم سياسيا لإعلان تلك الاستقالة.

واستطرد قرطام، فى طلبه: «اليوم أتقدم بها مطبوعة، عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتى تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتى البرلمانية والتى انتخبت لها، وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها، وإننى إذ أرجو من المجلس قبولها فإننى أتمنى له ولسيادتكم التوفيق فى حسن القيام بالمهمة التى أناطها بكم الدستور وأوكلتها لكم الجماهير، من كل قلبى».