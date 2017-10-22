أخبار عاجلة

مساء الأنوار - الزمالك يذبح عجلا لفك النحس ونيبوشا يفكر في التعاقد مع لوكاس سيمون -
الصحة: وحدات طب الأسرة ستقدم 85% من الخدمة بقانون التأمين الصحي الجديد -
"عبدالتواب" يكشف تفاصيل زيارة وفد وزارة الزراعة لإيطاليا -
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بـ 400 ألف جنيه -
تقرير للأمم المتحدة يحمّل الأسد مسؤولية هجوم الغاز في خان شيخون -
تيلرسون: الأسد سيتخلى عن منصبه في إطار عملية السلام -
اليونان تحصل على حزمة انقاذ إضافية بقيمة 800 مليون يورو -
مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

قيادي كردي: شروط الحكومة العراقية للحوار مع اربيل غير مقبولة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قيادي كردي: شروط العراقية للحوار مع اربيل غير مقبولة

03:46 م الأحد 22 أكتوبر 2017

قيادي كردي: شروط الحكومة العراقية للحوار مع اربيل غير مقبولة

سعدي أحمد بيره

العراق - (د ب أ):

أكد المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيره اليوم الأحد أن الشروط التي حددتها الحكومة العراقية بشأن الحوار بين أربيل وبغداد غير مقبولة.

جاءت تصريحات بيره في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني وممثلو المكونات في إقليم كردستان العراق .

وقال بيره: "لو كانت الحكومة العراقية تملك نية جدية للتحاور لما أصدرت أوامر اعتقال بحق أبطال وقادة الكرد"، موضحاً أن "شروط الحكومة العراقية غير مقبولة لبدء الحوار بين الجانبين".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد، "إننا ندعو لبدء حوار غير مشروط مع بغداد ، وننتظر رد الحكومة العراقية لإجراء الحوار".

فيما تحدث رئيس حزب التنمية التركماني، محمد إيلخاني عن الأوضاع في كركوك، وقال، إن "التركمان يقفون مع الكرد في خندق واحد".

وأوضح إيلخاني أن "50 ألف تركماني نزحوا من ناحية بردي بسبب العمليات العسكرية والهجمات " التي شنتها القوات العراقية والحشد الشعبي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجيش العراقي يقتل 25 من داعش في قصف جوي قرب الحدود مع سوريا

    أخبار

  • العاهل السعودي يستقبل رئيس الوزراء العراقي

    أخبار

  • قوات البيشمركة: لم نبادر بالقتال في هجوم كركوك

    أخبار

  • الحكومة العراقية: لم يتم تحديد اي موعد لاستقبال وفد كردي ببغداد

    أخبار

إعلان

288afc5bd5.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه