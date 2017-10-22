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قرطام: لا أعتبر نفسي نائبا منذ استقالتي من البرلمان

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قرطام: لا أعتبر نفسي نائبا منذ استقالتي من البرلمان قرطام: لا أعتبر نفسي نائبا منذ استقالتي من البرلمان

التحرير

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أكد المهندس أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، أنه متمسك بالاستقالة من عضوية مجلس النواب لنفس الأسباب التي عرضها في دور الانعقاد الماضي، والمتمثلة في إهمال توصيات المجلس بشأن حل مشكلات المواطنين.

وأشار قرطام، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إلى أنه لم يتم إخطاره بأن الجلسة العامة ستنظر أمر استقالته اليوم، مؤكدا أنه علم بالخبر من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وتابع: «لا أعتبر نفسي نائبا منذ أن قدمت استقالتي المسببة في دور الانعقاد الماضي»، لافتا إلى أنه سيحضر الجلسة التي تنظر أمر استقالته».

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وينظر البرلمان في جلسته العامة اليوم -وفقا لجدول أعمال الجلسات- أمر استقالة النائبين أكمل قرطام، ومحمد فؤاد، عضو المجلس عن حزب الوفد.

وكان النائب أكمل قرطام، قد تقدم باستقالته لمجلس النواب منذ عام، ضمن طلب موجه لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، ذكر فيه أنه فكر طويلا في اتخاذ قراره، والتي سبق وأرسلها لرئيس المجلس على هاتفه، مشيرًا إلى أنه فوض الأخير في تحديد الموعد الملائم سياسيا لإعلان تلك الاستقالة. 

واستطرد قرطام، فى طلبه: «اليوم أتقدم بها مطبوعة، عن قناعة متزايدة بعدم استطاعتى تقديم فائدة تذكر للوطن أو المواطنين، من خلال ممارسة وظيفتى البرلمانية والتى انتخبت لها، وذلك لأسباب لا أرى من الحكمة الخوض فيها، وإننى إذ أرجو من المجلس قبولها فإننى أتمنى له ولسيادتكم التوفيق فى حسن القيام بالمهمة التى أناطها بكم الدستور وأوكلتها لكم الجماهير، من كل قلبى».

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التحرير

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