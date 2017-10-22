إحالة شبكة "تمرير مكالمات دولية" كلفت الدولة نصف مليار لنيابة الشئون المالية

كتب – محمود السعيد:

أحالت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالي، اليوم الأحد، التحقيقات مع 13 متهمًا في "شبكة تمرير المكالمات الدولية" لنيابة الشئون المالية والتجارية.

كشفت التحقيقات أن المتهمين الـ13 استأجروا 13 شقة بالقاهرة، ومرروا مكالمات دولية عبر استخدام أجهزة متطورة وحساسة بقطاع تكنولوجيا الاتصالات، والتي تستخدم في عمليات التجسس، وتبين أن الأجهزة المضبوطة حديثة للغاية، تم إدخالها مصر عن طريق التهريب.

وتسلمت النيابة التقرير الأولي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي كشف عن خسائر وصلت إلى 573 مليون جنيه.

ونفى المتهمين في تحقيقات النيابة الاتهامات المنسوبة لهم وعلاقتهم بالأجهزة المضبوطة، وقررت النيابة حبس المتهمين والتحفظ على الشقق وما بها من أجهزة لحين انتهاء التحقيقات.

ويواجه المتهمون اتهامات بتمرير مكالمات دولية، وحيازة أجهزة غير مصرح بها، وإنشاء شبكة لتمرير المكالمات الدولية بدون ترخيص بغرض المساس بالأمن القومي