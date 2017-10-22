رئيس الحكومة: مصر تدفع ثمنا باهظا لمواجهة الإرهاب

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه فى ظل الظروف التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة، اتخذ المجلس قرارا بالموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارى بالبلاد لمدة ثلاث أشهر.

وأضاف إسماعيل، فى كلمته أمام البرلمان اليوم الأحد، أحيطكم علما بذلك القرار وفقا لنص بالدستور، وذلك للتفضل بالموافقة على إعلان حالة الطوارى بالبلاد، متابعًا: «ذلك القرار إجراء ضرورى، شأننا فى ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت ضرورة إعلان حالة الطوارى لحفظ أمنها ومواجهة الإرهاب الذى يواجهها».

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واستطرد: «تتعهد الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا فى أضيق الحدود، مع العمل على حماية الحريات العامة للمواطنين، فمصر كانت وما زالت تحارب الإرهاب وتدفع ثمنا باهظا لمواجهته».