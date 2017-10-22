برلماني يطالب الحكومة بتعزيز قدرات الشرطة بعد أحداث الواحات

كتب- أحمد علي:

تقدم حسام العمدة، عضو مجلس النواب، ببيانٍ عاجل إلى رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والتخطيط، لتعزيز قدرات جهاز الشرطة من تدريب وتسليح على أعلى مستوى.

جاء ذلك على خلفية الحادث الإرهابي الذي وقع عند الكيلو 135 على طريق الواحات جنوب غرب محافظة الجيزة أول أمس الجمعة.

وأكد "العمدة"، أهمية التسليح القوي لجهاز الشرطة حتى يكون قادرًا على صد أي هجوم إرهابي.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في بيان لها أنه وردت لقطاع الأمن الوطني معلومات حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر الواحات محافظة الجيزة، مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

وأضافت وزارة الداخلية، أنه تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم، لمداهمة تلك المنطقة إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات، وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الإتجاهات فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات، مما أسفر عن استشهاد 16 من القوات "11 ضابطًا، 4 مجندين، 1 رقيب شرطة"، وإصابة 13 "4 ضباط، و9 مجندين".

كما تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة، وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة "15" وتم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.

أقرأ ايضاً:

حادث الواحات الإرهابي.. لحظة بلحظة (تغطية خاصة)