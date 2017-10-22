حجازي يغادر إلى واشنطن لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدول ضد الإرهاب

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غادر الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة اليوم الأحد، إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في الحرب على الإرهاب، وذلك بدعوة رسمية من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وسيناقش المؤتمر خلال فعالياته عددًا من الملفات والموضوعات المرتبطة بتنسيق الجهود الإقليمية والدولية الرامية للقضاء على الإرهاب ومجابهة التهديدات والتحديات التي تستهدف الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

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كما يجري الفريق محمود حجازى خلال الزيارة عددًا من اللقاءات مع كبار المسئولين العسكريين تستهدف دعم علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.